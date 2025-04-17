Экс-замгубернатора Курской области Дедова отправили в СИЗО на 2 месяца

Бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова отправили в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичных судов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину чиновник отрицает.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Дедова А.В. и его защитника-адвоката об избрании иной, более мягкой меры пресечения», - отмечается в сообщении Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Накануне Мещанский суд избрал такую же меру пресечения в отношении экс-главы области Алексея Смирнова. Он занимал должность губернатора в сентябре-декабре прошлого года, однако вскоре подал в отставку по собственному желанию. Его заместитель поступил также в январе 2024 года.

Чиновников задержали 15 и 16 апреля по обвинению в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. Речь идет о бюджетных средствах, предоставленных АО «Корпорация развития Курской области».