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Экс-замгубернатора Курской области Дедова отправили в СИЗО на 2 месяца

Накануне арестовали бывшего главу региона Смирнова по обвинению в хищении миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.
Лиза Губина 2025-04-17 19:59:58
© Фото: moscowcourts, Telegram © Видео: moscowcourts, Telegram

Бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова отправили в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичных судов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину чиновник отрицает.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Дедова А.В. и его защитника-адвоката об избрании иной, более мягкой меры пресечения», - отмечается в сообщении Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Накануне Мещанский суд избрал такую же меру пресечения в отношении экс-главы области Алексея Смирнова. Он занимал должность губернатора в сентябре-декабре прошлого года, однако вскоре подал в отставку по собственному желанию. Его заместитель поступил также в январе 2024 года.

 

Чиновников задержали 15 и 16 апреля по обвинению в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. Речь идет о бюджетных средствах, предоставленных АО «Корпорация развития Курской области».

#Курская область #алексей смирнов #СИЗО #мошенничество #мещанский суд Москвы #алексей дедов
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