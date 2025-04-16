Экс-губернатор Курской области задержан по делу о хищении 1 млрд

Следователи МВД России обвинили бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова в хищении 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Эти деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» на строительство фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

Ранее задержаны и заключены под стражу трое руководителей Корпорации и коммерческих организаций, которые получили бюджетные средства без выполнения работ.

Следователи установили, что двое бывших заместителей губернатора и руководство АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств.

15 и 16 апреля подозреваемых задержали следователи МВД России при оперативном сопровождении ФСБ. Мещанский районный суд Москвы должен избрать Смирнову и Дедову меру пресечения в виде заключения. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.