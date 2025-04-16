Смирнова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова отправили в столичное СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе московских судов.

Ранее чиновника задержали за хищение миллиарда рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Смирнова А.Б. и его защитника-адвоката об избрании в отношении Смирнова А.Б. иной более мягкой меры пресечения», - уточняется в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-губернатора задержали сегодня утром, позже его доставили в Мещанский суд столицы для избрания меры пресечения. По этому делу также проходит его заместитель Алексей Дедов. Они обвиняются в хищении средств, выделенных АО «Корпорация развития курской области».