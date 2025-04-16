МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Смирнова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Экс-губернатор Курской области обвиняется в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.
Лиза Губина 2025-04-16 20:00:39
© Фото: moscowcourts, Telegram

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова отправили в столичное СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе московских судов.

Ранее чиновника задержали за хищение миллиарда рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Смирнова А.Б. и его защитника-адвоката об избрании в отношении Смирнова А.Б. иной более мягкой меры пресечения», - уточняется в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-губернатора задержали сегодня утром, позже его доставили в Мещанский суд столицы для избрания меры пресечения. По этому делу также проходит его заместитель Алексей Дедов. Они обвиняются в хищении средств, выделенных АО «Корпорация развития курской области».

#Курская область #алексей смирнов #арест #СИЗО #мошенничество #экс-губернатор #мещанский суд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 