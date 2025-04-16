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Mash: задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Вице-губернатор Курской области Екатерина Харченко не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть «Звезде» эту информацию.
Владимир Рубанов 2025-04-16 16:47:44
© Фото: Telegram/gubernator_46

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, следователи пришли к нему домой утром. В каком регионе это было - не уточняется.

Показания на экс-губернатора дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, арестованный за хищение при строительстве фортификаций, говорится в сообщении.

Лукин и Смирнов связаны с Ивановской областью и могли там участвовать в хищениях из фонда ЖКХ, пишет Mash.

Вице-губернатор Курской области Екатерина Харченко не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть «Звезде» эту информацию.

Смирнов родился 27 мая 1973 года в поселке Навля Брянской области. Окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию в 1995 году. Получил второе высшее образование в 2001 году в Орловском филиале РАНХиГС.

В 1998 году Смирнов начал работать в комитете ЖКХ Курской области. Занимал там разные должности, в том числе председателя.

В 2011 году переехал в Московскую область. Работал в администрации Сергиева Посада и Министерстве ЖКХ Подмосковья. В 2016 году стал первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В 2018 году назначен заместителем губернатора Курской области Романа Старовойта. В мае 2024 года стал врио губернатора Курской области. В сентябре 2024 года избран главой региона. 5 декабря 2024 года досрочно сложил полномочия на фоне критики со стороны жителей в адрес местных чиновников.

Тогда он сообщил о переходе на новый пост. Врио главы Курской области был назначен Александр Хинштейн.

Смирнов женат, у него двое сыновей.

#Курская область #алексей смирнов #Задержание #следствие #губернатор
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