Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Соответствующий указ появился сегодня, 17 апреля, на сайте официального опубликования правовых актов.

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях», - говорится в документе за подписью президента.

Глава области Владимир Сальдо прокомментировал награждение в своем Telegram, назвав звание, присвоенное Харлану, символом признания самоотверженного труда медиков региона.

Кроме этого, Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества оператора «Звезды» Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, а также военкора Александра Федорчака и журналистку Анну Прокофьеву.

Напомним, больница в Алешках подверглась удару ВСУ в декабре 2024 года, в результате Владимира Харлана ранили, а его заместитель погиб. Дрон прицельно ударил по кабинету медика. Перед этим, в сентября того же года, против семьи главврача совершили теракт. По словам главы региона, Харлана специально выслеживали.