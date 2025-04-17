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Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану

Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал награду символом признания самоотверженного труда всей медицинской системы региона.
Лиза Губина 2025-04-17 17:35:29
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Соответствующий указ появился сегодня, 17 апреля, на сайте официального опубликования правовых актов.

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях», - говорится в документе за подписью президента.

Глава области Владимир Сальдо прокомментировал награждение в своем Telegram, назвав звание, присвоенное Харлану, символом признания самоотверженного труда медиков региона.

Кроме этого, Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества оператора «Звезды» Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, а также военкора Александра Федорчака и журналистку Анну Прокофьеву.

Напомним, больница в Алешках подверглась удару ВСУ в декабре 2024 года, в результате Владимира Харлана ранили, а его заместитель погиб. Дрон прицельно ударил по кабинету медика. Перед этим, в сентября того же года, против семьи главврача совершили теракт. По словам главы региона, Харлана специально выслеживали.  

#в стране и мире #награда #Владимир Путин #Херсонская область #Алешки #звание героя россии #владимир харлан
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