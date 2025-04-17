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Путин посмертно наградил орденом Мужества оператора «Звезды» Панова и водителя Сиркели

2025-04-17 16:08:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, погибших от удара украинских боевиков. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Также орден Мужества посмертно присвоили и военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку и журналисту «Первого канала» Анне Прокофьевой.

Напомним, 24 марта от удара украинских боевиков реактивными снарядами от РСЗО HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак. Также осколочное ранение головы получил наш корреспондент Никита Гольдин. Сейчас он находится в больнице.

Спустя два дня, 26 марта, в Белгородской области на границе с Украиной погибла Анна Прокофьева. Автомобиль, в котором она находилась, подорвался на мине ВСУ. Также тяжелые ранения получил находившийся с ней оператор Дмитрий Волков, который был госпитализирован.

#Владимир Путин #Орден мужества #указ #Андрей Панов #Александр Сиркели
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