Против семьи главврача в Херсонской области совершили теракт

В Алешках в Херсонской области произошел теракт против семьи главного врача больницы Владимира Харлана, он выжил. Об этом сообщает глава региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Супруга Владимира погибла. Алексеенко дополнил, что врача специально выслеживали.

«Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей», - рассказал о нем глава области.

По его словам, этим терактом киевский режим превзошел своих «учителей» — нацистов ВОВ.

Алексеенко заключил, что тысячи пациентов говорят Харлану слова поддержки и присоединился к ним.