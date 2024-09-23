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Против семьи главврача в Херсонской области совершили теракт

Глава региона отметил, что врача специально выслеживали.
Мария Зайцева 2024-09-23 19:02:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Алешках в Херсонской области произошел теракт против семьи главного врача больницы Владимира Харлана, он выжил. Об этом сообщает глава региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Супруга Владимира погибла. Алексеенко дополнил, что врача специально выслеживали.

«Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей», - рассказал о нем глава области.

По его словам, этим терактом киевский режим превзошел своих «учителей» — нацистов ВОВ.

Алексеенко заключил, что тысячи пациентов говорят Харлану слова поддержки и присоединился к ним.

#в стране и мире #Теракт #больница #главврач #Херсонская область #Андрей Алексеенко
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