Захарова призвала мировое сообщество осудить удар ВСУ по больнице в Алешках

Россия решительно осудила удар украинских боевиков с применением беспилотника по больнице в Херсонской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского», - отметила дипломат.

Дипломат также призвала мировое сообщество осудить этот жестокий теракт киевского режима.

Напомним, что украинский беспилотник влетел в кабинет главврача районной больницы города Алешки. В результате происшествия погиб заместитель главврача Владимира Харлана Василий Борисов. Сам Харлан получил тяжелые осколочные ранения.