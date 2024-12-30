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Захарова призвала мировое сообщество осудить удар ВСУ по больнице в Алешках

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА по городу Алешки погиб один человек.
Глеб Владовский 2024-12-30 20:59:58
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Россия решительно осудила удар украинских боевиков с применением беспилотника по больнице в Херсонской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского», - отметила дипломат.

Дипломат также призвала мировое сообщество осудить этот жестокий теракт киевского режима.

Напомним, что украинский беспилотник влетел в кабинет главврача районной больницы города Алешки. В результате происшествия погиб заместитель главврача Владимира Харлана Василий Борисов. Сам Харлан получил тяжелые осколочные ранения.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Херсонская область #удар ВСУ
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