Handelsblatt: пошлины Трампа обойдутся Германии в 290 млрд евро

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись экономике Германии в €290 млрд к 2028 году. Об этом сообщили в газете Handelsblatt, ссылаясь на исследование Немецкого экономического института.

«Тарифная война Трампа может обойтись Германии примерно в €290 млрд к 2028 году. Это будет соответствовать 1,6% валового внутреннего продукта в год», - отметило издание.

Помимо этого, общие расходы Евросоюза после введения американских пошлин могут составить до €1,1 трлн. в период с 2025 по 2028 год. Аналитики предупредили, что развивающиеся страны могут пострадать еще больше, они понесут существенные потери в росте национальной экономики.

Ранее администрация США угрожала Китаю, что может наложить торговые пошлины на импорт до 245% из-за обострения торгового противостояния между странами. Эта информация стала быстро распространяться в социальных сетях, в ответ на это Белый дом сообщил, что это ложь. На данный момент пошлины Китая составляют 125%-ный взаимный тариф плюс 20%-ный тариф для решения кризиса поставки запрещенных веществ.

Напомним, торговое противостояние инициировал Трамп 2 апреля. Он ввел «зеркальные» пошлины для 185 стран и территорий. Более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать импортные пошлины размеров в 10%.