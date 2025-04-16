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Белый дом назвал ложью сообщения о пошлинах для Китая в 245%

В Вашингтоне объяснили, какими тарифами облагаются китайские товары.
Владимир Рубанов 2025-04-16 18:15:13
© Фото: webdigital, imagebroker.com, Global Look Press

Белый дом опроверг повышение всех тарифов на китайские товары до 245%. Только отдельные категории будут облагаться пошлиной свыше 145%, сообщает РИА Новости.

Власти США угрожали Китаю ввести торговые пошлины на импорт до 245% в ответ на их тарифы. Из-за этого в соцсетях появились сообщения о росте китайских тарифов до 245%.

В сообщении Белого дома в соцсети X написано, что это ложь. Действующие пошлины для Китая составляют 125%-ный взаимный тариф плюс 20%-ный тариф для решения кризиса поставки наркотиков, напомнили в Вашингтоне.

Кроме того, продолжают взиматься пошлины на основе Закона о торговле 1974 года на определенные товары. Они составляют от 7,5% до 100%.

Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт. Базовая ставка составляет 10%. Для 57 стран были объявлены повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США.

Неделю спустя американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер, запросили переговоры. Он отложил на 90 дней все пошлины, кроме базовых тарифов в 10%.

Но это не коснулось торговой войны с Китаем. После обмена взаимными повышениями ставок дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 145%, а ответная пошлина КНР для американских - 125%.

#Китай #сша #Дональд Трамп #пошлины #Тарифы
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