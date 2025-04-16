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Белый дом пригрозил пошлинами до 245% на импорт из Китая

Уточняется, что текущее введение повышенных таможенных пошлин приостановлено, за исключением Китая, так как Пекин ввел в действие ответные меры.
Ирина Егорова 2025-04-16 10:29:09
© Фото: Guenter Fischer, imageBROKER.com, Globallookpress

Администрация США может наложить на импорт из Китая пошлины, достигающие 245%, на фоне обострения торгового противостояния между странами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.  

В публикации уточняется, что более 75 стран обратились к Штатам с предложением провести переговоры о заключении новых торговых договоренностей. Также сообщается, что текущее введение повышенных таможенных пошлин приостановлено.

Торговое противостояние инициировал президент США Дональд Трамп 2 апреля. «Зеркальные» пошлины затронули 185 стран и территорий. Некоторые страны согласились на переговоры, а, например, Китай в ответ повысил свои пошлины на американские товары. По мнению китайских властей, американские пошлины не соответствуют правилам международной торговли и серьезно подрывают законные интересы КНР. Также Китай приостановил экспорт некоторых редкоземельных металлов, особенно важных для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Ранее в разговоре со «Звездой» руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин предположил, что американские пошлины могут сблизить КНР и европейские страны. По его словам, стороны сейчас ведут активный диалог.

#Китай #сша #пошлины #Тарифы
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