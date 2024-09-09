В Курской области Смирнов победил на выборах главы региона

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов одержал победу на выборах главы региона. Соответствующие данные опубликованы в ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Отмечается, что за Смирнова проголосовали 351 040 жителей региона, что составляет свыше 65% голосов. На втором месте расположился кандидат от партии КПРФ Алексей Бобовников, за которого проголосовали 13,53% избирателей. Замыкает тройку Алексей Томанов от ЛДПР с 11,81%.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения голосования в регионе были приняты особые меры безопасности.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в области проходили выборы губернатора и органов местного самоуправления. Голосование проходило как в очной форме, так и в дистанционном формате.