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В Курской области Смирнов победил на выборах главы региона

Врио губернатора набрал свыше 65% голосов. Об этом свидетельствуют данные после обработки 100% протоколов.
Глеб Владовский 2024-09-09 07:50:52
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов одержал победу на выборах главы региона. Соответствующие данные опубликованы в ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Отмечается, что за Смирнова проголосовали 351 040 жителей региона, что составляет свыше 65% голосов. На втором месте расположился кандидат от партии КПРФ Алексей Бобовников, за которого проголосовали 13,53% избирателей. Замыкает тройку Алексей Томанов от ЛДПР с 11,81%.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения голосования в регионе были приняты особые меры безопасности.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в области проходили выборы губернатора и органов местного самоуправления. Голосование проходило как в очной форме, так и в дистанционном формате.

#голосование #Курская область #алексей смирнов #выборы губернатора
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