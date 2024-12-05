Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Российский президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Прежде он принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

«Александр Евсеевич, значительная часть Вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной Думе. Тем не менее, хочу обратить внимание на два года, это с 2016 по 2018-ый, когда вы работали в качестве советника главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области», - озвучил свое предложение президент.

Путин добавил, что сейчас в этом российском регионе востребовано кризисное управление. Кроме этого, в Курской области предстоит сделать многое для восстановления жилищно-коммунального хозяйства по мере освобождения территории от противника. Также предстоит восстановить экономику региона и организовать помощь нуждающимся людям.

Хинштейн ответил, что со своей стороны приложит максимум усилий для оправдания доверия и выполнения поставленных задач.