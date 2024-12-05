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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Президент РФ принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Марина Крижановская 2024-12-05 22:55:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Прежде он принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

«Александр Евсеевич, значительная часть Вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной Думе. Тем не менее, хочу обратить внимание на два года, это с 2016 по 2018-ый, когда вы работали в качестве советника главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области», - озвучил свое предложение президент.

Путин добавил, что сейчас в этом российском регионе востребовано кризисное управление. Кроме этого, в Курской области предстоит сделать многое для восстановления жилищно-коммунального хозяйства по мере освобождения территории от противника. Также предстоит восстановить экономику региона и организовать помощь нуждающимся людям.

Хинштейн ответил, что со своей стороны приложит максимум усилий для оправдания доверия и выполнения поставленных задач.

«Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее и реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», - заявил депутат.

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #губернатор #Александр Хинштейн #врио губернатора
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