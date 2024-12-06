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Бывший глава Курской области Смирнов сообщил о переходе на новый пост

Ранее занимавший пост губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о переходе на новое место службы.
Марина Крижановская 2024-12-06 01:21:59
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о смене места работы. Он отметил, что руководство страны приняло решение о его переводе на новую ответственную должность, на которой он приложит максимум усилий. Об этом Смирнов написал в своем телеграм-канале.

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», - заявил бывший глава Курской области.

Смирнов поблагодарил всех, кто с ним работал, а также жителей региона за оказанную поддержку.

Немногим ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова. Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

#в стране и мире #Курская область #алексей смирнов #новая должность
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