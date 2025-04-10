Маск посмеялся над мемом посольства РФ в Кении про торговые пошлины

Предприниматель, изобретатель и миллиардер из США Илон Маск отреагировал на пост российского посольства в Кении о торговых войнах и о том, что вводимые пошлины не коснулись России.

На опубликованном диппредством РФ коллаже на переднем плане изображен лежащий человек, который лениво посматривает на большую группу людей перед ним внизу, что-то выясняющих между собой. На мужчину приклеен флаг России, а на некоторых группах людей перед ним - флаги США, Евросоюза и Китая. Публикацию российские дипломаты подписали как «Тарифные войны».

В своей социальной сети X.com Маск в качестве реакции на пост опубликовал эмодзи смеющегося человека.

Восьмого апреля США повысили импортные пошлины на все китайские товары до 104%. В Белом доме это назвали реакцией на решение Пекина ввести тарифы в размере 34% на всю американскую продукцию. Но это не окончательная ставка, она может увеличиться до 125%.

В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на товары из Соединенных Штатов, повысив их с 34% до 84%.

До этого, 2 апреля, президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%.