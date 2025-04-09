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Трамп: США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%

Торговая война между странами набирает обороты.
Константин Денисов 2025-04-09 20:46:12
© Фото: White House via Globallookpress.com

США немедленно повысит торговые пошлины для товаров из Китая на 125%. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее американский лидер объявлял о повышении пошлин для Пекина до 104%. При этом он отмечал, что Китай взимает с американских товаров пошлины в размере от 100% до 125% и назвал это смешным.

При этом официально власти КНР объявляли о повышении пошлин для США только до 84%. Действовать новые тарифы начнут с 10 апреля.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как торговая война между Вашингтоном и Пекином может отразиться на России.

#Китай #в стране и мире #сша #Трамп #пошлины
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