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Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары

Так Пекин ответил на повышение Трампом тарифов на товары из КНР.
Анастасия Бобылева 2025-04-10 01:32:43
© Фото: BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из Соединенных Штатов, новые тарифы в размере 84% начнут действовать уже в четверг 10 апреля. Об этом сообщил комитет тарификации и классификации при государственном совете КНР.

«Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США", с 34% до 84%», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В документе отмечается, что решение США повысить пошлины на китайские товары было ошибкой, поскольку оно противоречит интересам Китая и нарушает правила многосторонней торговой системы. На этом фоне, согласно сообщению комитета, с 12:01 (7:01 по московскому времени) 10 апреля вступает в действие решение Пекина об ответном повышении тарифов.

Торговая война между США и Китаем набирает обороты. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на китайские товары до 104%, а в среду 9 апреля, узнав о готовящихся ответных мерах со стороны КНР, он анонсировал увеличение пошлин до 125%.

#Китай #сша #торговая война #пошлины #Тарифы
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