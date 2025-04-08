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США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%

Повышение пошлин на 50% стало реакцией на решение Пекина ввести тарифы в размере 34% на продукцию из Соединенных Штатов.
Сергей Лебедев 2025-04-08 22:45:02
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

Соединенные Штаты подняли импортные пошлины на все китайские товары до 104%. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Они (пошлины. - Прим.ред. )заработают в 12:01 ночью, то есть вступят в силу завтра», - подчеркнула она.

Кэролайн Ливитт отметила, что повышение пошлин на 50% стало реакцией на решение Пекина ввести тарифы в размере 34% на всю продукцию из США.

«Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры», - подчеркнула представитель Белого дома.

Напомним, 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против 185 стран и территорий. Они коснулись и КНР, власти которой оперативно предприняли ответные меры.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #пошлины
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