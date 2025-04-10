Военнослужащие примут участие в акции «Бессмертный полк» на передовой

Участники специальной военной операции поддержат акцию «Бессмертный полк» на передовой. Об этом на пресс-конференции заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Он отметил, что бойцы разместят портреты участвовавших в Великой Отечественной близких в блиндажах и пунктах временной дислокации. Также эти портреты появятся и на российской боевой технике.

«Бессмертный полк» в наше время привлекает много внимания и за пределами России. И если где-то, например в Китае, акция проходит без происшествий, то в других местах почтить память стремятся не дать провокаторы. Так, в прошлом году во Франции задержали пытавшегося сорвать «Бессмертный полк» украинца.

А в Германии, освобожденной в 1945 году от нацизма советскими войсками, местная администрация использовала всевозможные лазейки, лишь бы затруднить проведение акции. Так, в Берлине участникам позволили собираться лишь по 10 человек, не дав им пройти единым строем.