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Во Франции задержали пытавшегося сорвать «Бессмертный полк» украинца

Полицейские увели правонарушителя под аплодисменты толпы.
Мария Зайцева 2024-05-09 16:13:43
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинец попытался сорвать акцию «Бессмертный полк» во Франции, выкрикивая угрозы и оскорбления. Его задержали органы правопорядка под аплодисменты участников мероприятия.

Гражданин Украины оскорблял участников шествия, угрожал им, а затем чуть не подрался с одним из членов «Бессмертного полка». Россияне оттащили его в сторону.

Вскоре к нарушителю порядка подошли французские полицейские, которые увели его под аплодисменты толпы.

«Пошел вон! До свидания!» - кричали вслед украинцу.

Патриотические акции «Бессмертный полк» сегодня проходят по всему миру. Во Франции, Болгарии, Анголе, Эстонии, Грузии и других странах проводят шествия и возлагают цветы к мемориалам.

#9 мая #день победы #Бессмертный полк #наш эксклюзив #украинец
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