Во Франции задержали пытавшегося сорвать «Бессмертный полк» украинца

Украинец попытался сорвать акцию «Бессмертный полк» во Франции, выкрикивая угрозы и оскорбления. Его задержали органы правопорядка под аплодисменты участников мероприятия.
Гражданин Украины оскорблял участников шествия, угрожал им, а затем чуть не подрался с одним из членов «Бессмертного полка». Россияне оттащили его в сторону.
Вскоре к нарушителю порядка подошли французские полицейские, которые увели его под аплодисменты толпы.
«Пошел вон! До свидания!» - кричали вслед украинцу.
Патриотические акции «Бессмертный полк» сегодня проходят по всему миру. Во Франции, Болгарии, Анголе, Эстонии, Грузии и других странах проводят шествия и возлагают цветы к мемориалам.
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