Во Франции задержали пытавшегося сорвать «Бессмертный полк» украинца

Украинец попытался сорвать акцию «Бессмертный полк» во Франции, выкрикивая угрозы и оскорбления. Его задержали органы правопорядка под аплодисменты участников мероприятия.

Гражданин Украины оскорблял участников шествия, угрожал им, а затем чуть не подрался с одним из членов «Бессмертного полка». Россияне оттащили его в сторону.

Вскоре к нарушителю порядка подошли французские полицейские, которые увели его под аплодисменты толпы.

«Пошел вон! До свидания!» - кричали вслед украинцу.

Патриотические акции «Бессмертный полк» сегодня проходят по всему миру. Во Франции, Болгарии, Анголе, Эстонии, Грузии и других странах проводят шествия и возлагают цветы к мемориалам.