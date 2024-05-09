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В акции «Бессмертный полк» в КНР приняли участие более 700 человек

Шествие возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов.
Алексей Курильченко 2024-05-09 09:07:15
© Фото: Посольство РФ в Китае

В столице Китая Пекине более 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие проходило на территории российского посольства, в нем участвовали как граждане Китая, так и россияне, а также представители стран СНГ.

Шествие возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов. Вместе с ним шли российские дипломаты и представители общественности КНР. Марш прошел под музыку военных лет.

«Я считаю, что "Бессмертный полк" - это одно из мощнейших движений, организованных народом», - рассказала агентству ТАСС глава представительства Россотрудничества в Китае Татьяна Уржумцева.

Граждане Китая в ходе «Бессмертного полка» выразили России слова поддержки и отметили, что молодые китайцы все чаще проявляют интерес к акции.

Акция «Бессмертный полк», посвященная памяти героев Великой Отечественной войны, проходит во многих городах мира. На шествие вышли жители Японии и Кореи, США и Центральной Америки. В России в этом году акция проходит без ставшего традиционным шествия по улицам городов. Несмотря на отмену шествия, можно принять участие в других офлайн- и онлайн-форматах, чтобы почтить память ветеранов.

#Китай #в стране и мире #9 мая #день победы #Бессмертный полк #Пекин
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