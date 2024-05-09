МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шествию «Бессмертного полка» в Берлине не дали пройти одним строем

Участников мероприятия пускали к мемориалу группами по 10 человек.
Мария Зайцева 2024-05-09 17:45:11
© Фото: IMAGO, Stefan Zeitz, Globallookpress

Полиция не дала шествию «Бессмертного полка» в Берлине пройти единым строем, участникам дали подойти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене только группами по 10 человек. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По данным издания, участникам акции пришлось собираться недалеко от Бранденбургских ворот, так как путь от них был прегражден. Отмечается, что полиция разрешала пройти к месту построения через узкий проход и после проверки на запрещенные символы.

Некоторым людям пришлось заклеить малярным скотчем георгиевские ленты на портретах предков-фронтовиков, другие прятали ленты в кулаках. Из-за запрета на российскую и советскую символику пришедшие несли воздушные шары в цветах Знамени Победы и флаги городов России.

Полицейские также перекрыли несколько проходов, не дав всем желающим поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Жители столицы были вынуждены передавать цветы через ограждения, прося возложить их к памятнику.

Провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению цветов у мемориала в Тиргартене, но встретились с сопротивлением в лице силовиков.

Ранее во Франции украинец попытался сорвать акцию «Бессмертный полк», но его задержали спецслужбы.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Берлин #Германия #полиция #Шествие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213