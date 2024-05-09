Шествию «Бессмертного полка» в Берлине не дали пройти одним строем

Полиция не дала шествию «Бессмертного полка» в Берлине пройти единым строем, участникам дали подойти к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене только группами по 10 человек. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По данным издания, участникам акции пришлось собираться недалеко от Бранденбургских ворот, так как путь от них был прегражден. Отмечается, что полиция разрешала пройти к месту построения через узкий проход и после проверки на запрещенные символы.

Некоторым людям пришлось заклеить малярным скотчем георгиевские ленты на портретах предков-фронтовиков, другие прятали ленты в кулаках. Из-за запрета на российскую и советскую символику пришедшие несли воздушные шары в цветах Знамени Победы и флаги городов России.

Полицейские также перекрыли несколько проходов, не дав всем желающим поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Жители столицы были вынуждены передавать цветы через ограждения, прося возложить их к памятнику.

Провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению цветов у мемориала в Тиргартене, но встретились с сопротивлением в лице силовиков.

Ранее во Франции украинец попытался сорвать акцию «Бессмертный полк», но его задержали спецслужбы.