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Делегация ХАМАС провела переговоры с главой разведки Египта

Стороны обсудили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Владимир Рубанов 2025-03-09 05:02:22
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages Keystone Press Agency, Global Look Press

Руководители радикального палестинского движения ХАМАС встретились в Каире с начальником Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом, говорится в заявлении организации. Они обсудили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

В сообщении сказано, что делегация ХАМАС приехала в Каир, чтобы встретиться с Хасаном Рашадом и обсудить вопросы выполнения соглашения о прекращении огня. Уточняется, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Представители движения добавили, что Каир выразил признательность за несогласие с планами принудительного выселения палестинцев и за план восстановления сектора Газа.

Представители ХАМАС одобрили идею формирования комитета общественной поддержки. Предполагается, что в него войдут независимые специалисты, которые будут управлять Газой до проведения всеобщих выборов на палестинских территориях.

Ранее госинформслужба Египта сообщила, что члены руководства ХАМАС прибыли в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в Газе и начала переговоров о второй фазе сделки. Представитель организации сообщил, что ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров.

Сообщалось также, что свою делегацию для переговоров направляет Израиль.

#Египет #Израиль #сектор Газа #переговоры #палестина #перемирие #ХАМАС #Прекращение огня
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