Делегация ХАМАС провела переговоры с главой разведки Египта

Руководители радикального палестинского движения ХАМАС встретились в Каире с начальником Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом, говорится в заявлении организации. Они обсудили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

В сообщении сказано, что делегация ХАМАС приехала в Каир, чтобы встретиться с Хасаном Рашадом и обсудить вопросы выполнения соглашения о прекращении огня. Уточняется, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Представители движения добавили, что Каир выразил признательность за несогласие с планами принудительного выселения палестинцев и за план восстановления сектора Газа.

Представители ХАМАС одобрили идею формирования комитета общественной поддержки. Предполагается, что в него войдут независимые специалисты, которые будут управлять Газой до проведения всеобщих выборов на палестинских территориях.

Ранее госинформслужба Египта сообщила, что члены руководства ХАМАС прибыли в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в Газе и начала переговоров о второй фазе сделки. Представитель организации сообщил, что ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров.

Сообщалось также, что свою делегацию для переговоров направляет Израиль.