В ХАМАС подтвердили несколько прямых встреч с представителями США

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС подтвердил проведение прямых переговоров с представителями США до окончания первого этапа сделки по сектору Газа, сообщает ТАСС.

Эмиссары движения провели несколько встреч с американскими официальными лицами в Дохе, заявил пресс-секретарь политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну в интервью египетскому телеканалу «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Он не уточнил, кто именно присутствовал на переговорах в Катаре со стороны США и когда начались консультации.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа ведет прямые переговоры с ХАМАС об освобождении американских заложников. Источник Washington Post уточнял, что переговоры в Дохе были двусторонними, и Катар не играл в них никакой роли.

Первый этап сделки между Израилем и ХАМАС завершился 1 марта. Стороны не договорились о дальнейших действиях. Второй этап предполагает полный вывод войск из сектора Газа. За этот вариант выступает ХАМАС. Израиль настаивает на продлении первого этапа с дальнейшим освобождением заложников.

США предложили продлить действующее перемирие до окончания священного месяца Рамадан у мусульман и еврейского праздника Песах. Фактически это означает до 20 апреля. В ХАМАС отвергли этот вариант.

Израиль направит 10 марта делегацию в Катар для переговоров о дальнейшем прекращении огня Газа и освобождении заложников.