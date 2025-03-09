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ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе

Проведение обмена, полный вывоз израильских войск из сектора Газа и гарантии безопасности – три условия, выдвинутые палестинским движением.
Виктория Бокий 2025-03-09 00:58:00
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apaimages Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель ХАМАС Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.

В эти три условия входят: проведение обмена, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии, что агрессия не повторится.

Ранее ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки освобождения палестинских заключенных.

Также сообщалось, что израильские власти согласились продлить сделку о прекращении огня в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что временное перемирие может продлиться на период мусульманского поста Рамадан и иудейского праздника Песах.

#Израиль #сектор Газа #переговоры #ХАМАС #Прекращение огня
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