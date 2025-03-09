ХАМАС выдвинуло три условия для переговоров по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель ХАМАС Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.

В эти три условия входят: проведение обмена, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии, что агрессия не повторится.

Ранее ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки освобождения палестинских заключенных.

Также сообщалось, что израильские власти согласились продлить сделку о прекращении огня в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что временное перемирие может продлиться на период мусульманского поста Рамадан и иудейского праздника Песах.