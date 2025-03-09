МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фермеры Сербии пригрозили приехать на тракторах на митинг в Белграде

В субботу полиция блокировала аграриям въезд в центр сербской столицы.
Владимир Рубанов 2025-03-09 02:25:19
© Фото: Х/lubisajovanovic

Сельскохозяйственные труженики Сербии пообещали приехать на тракторах в центр Белграда на крупнейший митинг 15 марта, сообщает nova.rs.

Фермеры намерены поддержать студентов и оппозицию, протестующих с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

В субботу протестные акции прошли в ряде городов Сербии. В Белграде на мосту Бранко полиция блокировала фермерам въезд на протест в центр сербской столицы на тракторах.

Один из фермеров заявил на митинге, что тракторы отправились на стоянку поблизости и останутся там до дальнейшего уведомления, пока студенты не отпустят их домой.

Сербские студенты блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений и почти каждый день перекрывают дороги.

Среди требований участников акции были обнародование всех документов, касающихся реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, привлечение к ответственности должностных лиц, причастных к обрушению, и снятие обвинений со всех, кто был задержан в ходе протестов. Часть из них власти выполнили.

Власти считают, что за протестами стоят западные СМИ и организации, финансируемые Западом. Президент Александр Вучич заявил, что в свержение власти в Сербии вложено три миллиарда евро.

Ранее в Сербии задержали напавшего в ходе акций протеста на министра культуры Николу Селаковича.

#Сербия #обрушение #студенты #протесты #Александр Вучич #Белград #фермеры #Нови-Сад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 