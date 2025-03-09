Фермеры Сербии пригрозили приехать на тракторах на митинг в Белграде

Сельскохозяйственные труженики Сербии пообещали приехать на тракторах в центр Белграда на крупнейший митинг 15 марта, сообщает nova.rs.

Фермеры намерены поддержать студентов и оппозицию, протестующих с 1 ноября после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

В субботу протестные акции прошли в ряде городов Сербии. В Белграде на мосту Бранко полиция блокировала фермерам въезд на протест в центр сербской столицы на тракторах.

Один из фермеров заявил на митинге, что тракторы отправились на стоянку поблизости и останутся там до дальнейшего уведомления, пока студенты не отпустят их домой.

Сербские студенты блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений и почти каждый день перекрывают дороги.

Среди требований участников акции были обнародование всех документов, касающихся реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, привлечение к ответственности должностных лиц, причастных к обрушению, и снятие обвинений со всех, кто был задержан в ходе протестов. Часть из них власти выполнили.

Власти считают, что за протестами стоят западные СМИ и организации, финансируемые Западом. Президент Александр Вучич заявил, что в свержение власти в Сербии вложено три миллиарда евро.

Ранее в Сербии задержали напавшего в ходе акций протеста на министра культуры Николу Селаковича.