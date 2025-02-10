Вучич заявил, что в его свержение из-за рубежа вложили 3 млрд евро

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что в попытки отстранения его от власти вложены десятки миллионов евро, а по другим оценкам - даже около трех миллиардов евро.

В эфире одного из местных телеканалов он рассказал, что провел подсчеты, согласно которым за последнее десятилетие извне в его свержение вложено полтора миллиарда евро.

«Я буквально поражен. Выясняется, сколько денег вложено в мое свержение. Думал, что из-за границы вложили в последние 10 лет 1,5 миллиарда. Когда начал считать, получилось три миллиарда евро», - сообщил Вучич в эфире TV Pink.

Президент Сербии обратил внимание, что только некий фонд «Траг» получил из-за рубежа 28 миллионов евро. В свержение власти инвестировали внешние акторы, потому что независимая и самостоятельная политика Белграда их не устраивает, заявил Вучич.

Первого февраля он назвал массовые протесты в Сербии попыткой разрушить страну. Усилия иностранных спецслужб сербский лидер назвал попыткой разрушить Сербию, а не только свергнуть его лично. В тот же день в Нови-Саде протестующие студенты перекрыли три моста.

Протесты по всей стране проходят с ноября 2024 года после того, как в этом сербском городе обрушился козырек железнодорожного вокзала и погибли 15 человек.