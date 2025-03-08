В Сербии задержали напавшего на министра культуры Селаковича

Напавший на министра культуры Сербии Николу Селаковича мужчина задержан полицией. Об этом сообщает портал «Вечерне новости».

«Как нам стало известно, задержан Милан Тавчар, участник нападения на министра Николу Селаковича. Тавчар работает охранником в компании United media», - говорится в сообщении.

О нападении на министра накануне ночью сообщил президент Сербии Александр Вучич. Ранее он многократно называл владельца холдинга United media бизнесмена Драгана Шолака спонсором и инициатором антиправительственных протестов в стране.

По словам пострадавшего министра Селаковича, подозреваемый ударил его кулаком в лицо в центре Белграда. Нападавший выкрикивал оскорбления и претензии.

Сейчас Селакович проходит медицинский осмотр, после чего планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее представители сербской оппозиции устроили потасовку в здании парламента и зажгли дымовые шашки. В результате драки три депутата получили травмы. Состояние одного из них медики оценили как тяжелое. Демонстранты призывали свергнуть действующие власти Сербии и пытались сорвать первую весеннюю сессию парламента.

С тех пор на улицах сербских городов не утихают протесты. Руководство страны призывает демонстрантов и оппозицию к диалогу, но пока этот призыв остается без ответа.