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Зеленский против всех: какое будущее ждет Украину без помощи США

После ситуации в Овальном кабинете США приняли решение о приостановке всей военной помощи Украине, в том числе финансирования новых поставок вооружения для ВСУ.
Станислав Иващенко 2025-03-09 20:01:12
© Фото: PoolKeystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Главные новостные линии недели касались попыток остановить третью мировую и разрешить украинский кризис.  По мере продвижения Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования становится ясно, что есть много сил, которым мир не нужен, кто принципиально не заинтересован в разрешении кризиса и готов воевать до последнего.

Главные инициаторы продолжения войны - это те, кто больше от нее и страдает - Украина, которая потеряла уже более миллиона солдат на поле боя и Европа, обремененная экономическими проблемами на фоне военных трат.

На прошедшей неделе Зеленский продемонстрировал свою абсолютную неспособность договариваться и свое нежелание идти ни на какие уступки.

Зеленский возомнил себя полноценным игроком на мировой арене и стал озвучивать свои условия. После грандиозного скандала, разразившегося в Белом доме, американская сторона также не уступает Зеленскому.

Белый дом объявил о прекращении поставок оружия и военной помощи Украине, включая технику, которая уже была на пути в Европу, находилась в самолетах и на кораблях, и в транзитных зонах в Польше.

Кроме того, Вашингтон прекратил обмен разведданными с Украиной, потребовал того же от своих европейских партнеров.

Госсекретарь Марко Рубио озвучил главную мысль, что война идет не между Россией и Украиной – это прокси-война между ядерными державами - США и Россией. По его словам, «этот затянувшийся конфликт пора заканчивать».

Зеленский не хочет слышать ни о каком мире и продолжает гастролировать по Европе в поисках союзников, заинтересованных в продолжении войны. Извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме он тоже не собирается.

Зеленский на протяжении недели заявлял, что готов к подписанию соглашения по редкоземам с США, но официальный Вашингтон ждет публичных извинений за перепалку в Овальном кабинете. Не исключено, что помощь может возобновиться, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому.

Подробнее о том, чем может обернутся скандал в Белом доме для Украины и сколько Киев протянет без американской помощи смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #Украина #сша #Зеленский #сделка #урегулирование #Овальный кабинет
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