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Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Приостановка поставок вооружения также коснулась того оружия, которое уже было в пути на Украину.
Виктория Бокий 2025-03-06 05:21:43
© Фото: Ron Sachs dpa Globallookpress

Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи действует, начиная с 02:00 мск вторника, 4 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«В шесть вечера понедельника (02:00 мск вторника) Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», - цитирует агентство представителя Минобороны США.

Отмечается, что приостановлена также поставка оружия, которое находилось в пути на Украину.

Напомним, что в ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету приостановить поставки американского вооружения Украине, включая оружие из Европы, которое направлялось туда.

В этот же день Белый дом подтвердил, что военная помощь Украине была остановлена.

#Украина #сша #Пентагон #военная помощь #приостановка
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