Пентагон подтвердил приостановку поставок оружия Украине

Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи действует, начиная с 02:00 мск вторника, 4 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«В шесть вечера понедельника (02:00 мск вторника) Министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», - цитирует агентство представителя Минобороны США.

Отмечается, что приостановлена также поставка оружия, которое находилось в пути на Украину.

Напомним, что в ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету приостановить поставки американского вооружения Украине, включая оружие из Европы, которое направлялось туда.

В этот же день Белый дом подтвердил, что военная помощь Украине была остановлена.