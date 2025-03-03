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Песков: перепалка с Трампом показала отсутствие дипломатии у Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома и переросла в перепалку.
Елизавета Кондрикова 2025-03-03 12:44:30
© Фото: Jim Lo Scalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Разборки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме продемонстрировали отсутствие дипломатических способностей у главы киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что поездка Зеленского в США оставила неприятный осадок в Вашингтоне и показала, «насколько тяжело» будет приступить к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры двух сторон в какой-то момент переросли в перепалку, а после Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, сообщает Fox News. 

Отмечается, что встреча не привела к заключению сделки по украинским редкоземам и продемонстрировала неготовность украинской стороны к мирному урегулированию.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Кремль #Белый дом #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков
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