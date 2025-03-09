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В больнице умер предполагаемый убийца алтайского чиновника

Убийство главы Завьяловского района Алтайского края произошло четвертого марта, когда он выходил из кафе.
Ян Брацкий 2025-03-09 15:48:49
© Фото: Marijan Murat dpa Global Look Press

Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Алтайского края умер в больнице. Об этом «Звезде» сообщили в краевом главке СК РФ.

«Умер сегодня. Дело еще расследуется», - сообщили «Звезде» в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Напомним, трагедия произошла четвертого марта. Алтайского чиновника убили, когда он выходил из кафе. Инцидент попал на кадры уличной камеры видеонаблюдения. В районного главу выстрелили из ружья в упор.

Возможной причиной случившегося следствие называло личный конфликт на фоне отстранения подозреваемого от должности директора местного лечебно-оздоровительного комплекса.

#Алтайский край #покушение #СК РФ #Уголовное дело #наш эксклюзив
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