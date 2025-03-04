Момент расстрела алтайского чиновника попал на камеру

Момент убийства главы администрации Завьяловского района на Алтае попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как жертва направляется на парковку. В этот момент к мужчине приближается вооруженный человек.

Раненый чиновник пытался спрятаться между машинами, но подозреваемый подошел и в упор расстрелял его, после чего скрылся. Стрелял в главу администрации местный 45-летний житель, который был задержан вскоре после случившегося.

По версии следствия, подозреваемый мог пойти на преступление из-за конфликта на фоне его отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Напомним, трагедия произошла 4 марта, днем, когда глава района выходил из кафе в селе Завьялово. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).