МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Момент расстрела алтайского чиновника попал на камеру

Стрелявший в главу Завьяловского района задержан и сейчас находится в больнице.
Ян Брацкий 2025-03-04 14:48:22
© Фото: VK/tolknews.ru © Видео: VK/tolknews.ru

Момент убийства главы администрации Завьяловского района на Алтае попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как жертва направляется на парковку. В этот момент к мужчине приближается вооруженный человек.

Раненый чиновник пытался спрятаться между машинами, но подозреваемый подошел и в упор расстрелял его, после чего скрылся. Стрелял в главу администрации местный 45-летний житель, который был задержан вскоре после случившегося.

По версии следствия, подозреваемый мог пойти на преступление из-за конфликта на фоне его отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Напомним, трагедия произошла 4 марта, днем, когда глава района выходил из кафе в селе Завьялово. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

#стрельба #убийство #СК РФ #Алтай #завьяловский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 