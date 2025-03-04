В СК РФ назвали возможный мотив убийства алтайского чиновника

Подозреваемый в убийстве главы администрации Завьяловского района в Алтайском крае мог пойти на преступление из-за конфликта на фоне его отстранения от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Стрелявший сейчас находится в больнице, добавили в ведомстве. Им оказался 45-летний местный житель, он стрелял в главу района из ружья.

«Продолжается осмотр места происшествия, установлена личность подозреваемого в совершении преступления», - добавили в пресс-службе.

Напомним, стрельба произошла сегодня, 4 марта, днем, когда глава района выходил из кафе в селе Завьялово. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).