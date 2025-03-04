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В Алтайском крае застрелили главу района

Предполагаемый преступник - местный житель - задержан, сообщили в СК России.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 12:33:06
© Фото: В Курсе - новости Барнаула, ВКонтакте

В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района, предполагаемого преступника задержали, сообщили в СУ СК России по региону. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Происшествие случилось сегодня, 4 марта, когда глава района выходил из кафе в селе Завьялово, уточнили в ведомстве. 

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Уточняется, что специалисты проводят мероприятия, необходимые для установления обстоятельств случившегося и мотивов преступника.

#стрельба #Алтайский край #убийство #Уголовное дело #ск россии #завьяловский район
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