В Алтайском крае застрелили главу района

В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района, предполагаемого преступника задержали, сообщили в СУ СК России по региону. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Происшествие случилось сегодня, 4 марта, когда глава района выходил из кафе в селе Завьялово, уточнили в ведомстве.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Уточняется, что специалисты проводят мероприятия, необходимые для установления обстоятельств случившегося и мотивов преступника.