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Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь

Вице-президент США назвал отвратительными людьми тех, кто преследует трехлетнего ребенка ради политических интересов.
Виктория Бокий 2025-03-09 01:29:40
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что проукраинские активисты преследовали его на прогулке с трехлетней дочерью. Об этом Вэнс написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских. – Прим. ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной...», - сказал Вэнс.

В сообщении отмечается, что в момент преследования американский вице-президент решил поговорить с протестующими в надежде на то, что они оставят его ребенка в покое. В итоге все согласились, и разговор был вполне уважительный.

В конце своего поста Джей Ди Вэнс назвал отвратительными людьми тех, кто ради политического интереса преследуют трехлетнего ребенка.

Ранее проукраинские активисты сорвали отдых вице-президента США и его семьи на горнолыжном курорте Уоррен в американском штате Вермонт. Протестующие держали плакаты, в которых называли Вэнса предателем и сыпали другие оскорбления в его адрес. Также они порекомендовали американскому политику «кататься на лыжах в России»

Нападки на Джей Ди Вэнса со стороны проукраинских активистов начались после его высказываний об Украине и поведении Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом. 

#сша #вице-президент сша #дочь #активисты #джей ди вэнс
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