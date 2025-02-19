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Вэнс: Зеленский пожалеет, что «облил грязью» Трампа

Ранее Зеленский обвинил Трампа в том, что тот «живет в дезинформационном пространстве».
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 22:22:01
© Фото: Sven Hoppe, dpa Globallookpress

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от нападок на президента Дональда Трампа, заявив, что попытки очернить Трампа на публике приведут к «обратному эффекту», а сам Зеленский пожалеет, пишет издание Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», - сказал Вэнс в интервью изданию.

По его словам, Зеленский нападает на «единственную причину, почему его страна сейчас существует».

Речь идет об обвинении со стороны Зеленского в том, что Трамп живет в созданном Россией «дезинформационном пространстве». Об этом глава киевского режима заявил в ответ на высказывание Трампа о его низкой поддержке со стороны населения Украины.

Одновременно с Вэнсом ситуацию в отношениях с Киевом прокомментировал сам Трамп. Он назвал Зеленского в своей соцсети Truth Social «диктатором», раскритиковав его нежелание проводить в стране выборы.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #критика #джей ди вэнс
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