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Протестующие призвали вице-президента США Вэнса кататься на лыжах в РФ

Проукраинские активисты сорвали отдых вице-президента.
Сергей Лебедев 2025-03-02 14:24:16
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

Несколько сотен человек в минувшую субботу устроили проукраинскую акцию на горнолыжном курорте Уоррен в американском штате Вермонт, куда вместе со своей семьей приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что протестующие держали плакаты, в которых называли политика предателем и «нацистским отбросом». Кроме того, участники митинга посоветовали американскому вице-президенту «кататься на лыжах в России».

Напомним, в минувшую пятницу в Белом доме состоялся скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, который закончился полным фиаско для украинской стороны. На потрясшей весь мир встрече присутствовал Джей Ди Вэнс. Он сыграл немаловажную роль в ходе переговоров.

В беседе со «Звездой» политолог Наталия Елисеева предположила, что публичная выволочка, которую устроили Владимиру Зеленскому, могла быть подготовлена заранее.

#в стране и мире #Украина #сша #Владимир Зеленский #переговоры #джей ди вэнс
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