Жить без США: к каким инициативам пришли в ЕС после указов Трампа

Путешествие из Лондона в Брюссель: европейцы так активно последнюю неделю собирали «экстренные» заседания по Украине, что даже самое понятие «экстренно» себя исчерпало. В итоге о деньгах европейцы договорились: выделяют сотни миллиардов сами себе, не Киеву. По крайне мере так официально звучала формулировка.

«Европа стоит перед лицом явной и настоящей опасности. Именно поэтому я представила сегодня лидерам план по обеспечению Европы военным потенциалом, необходимым для противостояния современным угрозам. На его реализацию можно выделить до 800 миллиардов евро. Речь идет о том, чтобы взять на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность. Это необходимо», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С одной стороны кажется для большого Евросоюза 800 миллиардов - сумма приемлемая. Но, когда начинают считать деньги, с учетом триллионных госдолгов Франции, Германии и Великобритании, крупнейших стран ЕС, в смете что-то не складывается. И это не учитывая страны Прибалтики, которые едва закрывают собственные счета на оборону. В итоге деньги выводят от прибыли от замороженных российских активов. При этом лидеры Евросоюза сами себе поставили запрет на кредиты на собственную оборону. Замкнутый круг. Но не для Эммануэля Макрона: французские власти по прежнему видят российскую угрозу.

«Россия предельно четко обозначила свои цели во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Позже несколько высокопоставленных чиновников повторили их. Никакого НАТО. Никаких иностранных армий. Демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть как нейтральную страну с небольшой армией. Эти условия, очевидно, неприемлемы для украинцев и для всех нас», - заявил французский президент.

Для Европы «мир на Украине» - неприемлем. В Брюсселе ищут способы как жить без поддержки Вашингтона и убеждают себя в собственной самостоятельности. Евросоюз все глубже уходит в изоляцию, и только оппозиция в лице Словакии и Венгрии продолжает блокировать военные инициативы по Украине.

«Мы выслушали позицию Украины. Затем некоторые задавали вопросы и пытались узнать, какая ситуация на линии фронта, и что Зеленский думает о будущем. США дали понять, что значительно снизят уровень поддержки и даже прекратили ее в определенных сферах. Теперь лидеры стран ЕС ломают голову над вопросом, должна ли Украина продолжать конфликт только с европейской поддержкой. Большинство европейских лидеров склоняются к тому, что Украина должна продолжать войну», - прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но как продолжать - европейские лидеры не определились. США поставили на паузу поставки оружия на Украину и перекрыли доступ к разведданным - та же Германия заявила, что немецкого военного арсенала не хватает, чтобы покрыть пробелы. А французы, предложили в качестве альтернативы свои спутники, но такая система заработает не раньше чем к 30-му году. И в НАТО завис вопрос: насколько жизнеспособен альянс без Америки. Трамп - ответил.

«Самая большая проблема, которая у меня есть с НАТО… Я очень хорошо знаю этих парней. Они мои друзья. Но если у Соединенных Штатов были проблемы, и мы звонили им и говорили: Франция, у нас проблема! Про других я не буду упоминать... Вы думаете, они придут и защитят нас? Я в этом не уверен. А если они не заплатят, я не собираюсь их защищать», - сказал американский лидер.

Бизнес и ничего личного. Не прошло и недели, как Зеленского после спектакля в Овальном, кажется, простили. По крайне мере Трамп дал понять двери к переговорам - открыты. Позже это подтвердил его помощник - Стив Уиткофф.

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинскими представителями в Эр-Рияде или потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. Я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения и временного прекращения огня», - сказал он.

Трамп уверен, у Киева не осталось ни выбора, ни права голоса - и сделка все же совершится. Теперь с позиции силы и принуждения. В то время как с Москвой - с позиции двустороннего диалога.

«Переговоры продолжаются. У Стива Уиткоффа, Майка Уолтца и Марка Рубио есть свои соображения. Марко - глава американской дипломатии, он должен двигать переговоры вперед. Я не хочу опережать президента, это его решение и мы будем делать то, что он скажет», - сказал спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог.

При этом спецпредставитель по Украине напомнил хорошо забытое старое: Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, но, отмечает Келлог, не уточнил, в какой именно день.