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Орбан заявил, что Евросоюз находится в изоляции

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что ЕС, отстранившись от США, России и Китая, попал в изоляцию.
Виктория Бокий 2025-03-07 03:05:53
© Фото: Ricardo Rubio Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце саммита Евросоюза заявил, что в изоляции находится не его страна, а сам Евросоюз, отстранившийся от США, России и Китая.

Напомним, что Венгрия единственная из 27 стран ЕС не согласилась коллективно работать над безопасностью Украины.

«Это более уместно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто действительно изолирован, так это ЕС. Венгрия совершенно не изолирована», - сказал Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

Ранее на саммите в Брюсселе 26 стран-членов ЕС пообещали «вносить вклад в подготовку и оснащение ВСУ». Также они планируют активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию украинской оборонной промышленности, способствуя ее сотрудничеству с Европой.

#евросоюз #Саммит #Венгрия #Брюссель #Виктор Орбан #изоляция
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