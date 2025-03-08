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Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии во время протестов

Сейчас сербский министр культуры проходит медицинский осмотр, после которого планирует обратиться в правоохранительные органы.
Виктория Бокий 2025-03-08 02:36:07
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время протестов было совершено нападение на министра культуры страны Николы Селаковича. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Напали на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они», - приводит слова Вучича РИА Новости.

Уточняется, что на данный момент Селакович проходит медицинский осмотр, после чего планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сербская оппозиция устроила драку и зажгла дымовые шашки в парламенте. Такими действиями оппозиционеры хотели сорвать первую весеннюю сессию парламента и призывали свергнуть действующего главу государства.

В результате потасовки в сербском парламенте три депутата получили травмы. Состояние одного из них медики оценили как тяжелое.

После потасовки вице-премьер Сербии Александр Вулин в разговоре со «Звездой» заявил, что случившееся в парламенте – это попытка госпереворота. По его словам, политический кризис в стране достиг своего пика.

#Сербия #протесты #Александр Вучич #нападение #министр культуры #Никола Селакович
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