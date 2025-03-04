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Сербская оппозиция устроила драку с дымовыми шашками в парламенте

Оппозиционеры также развернули транспарант с призывом к свержению президента Сербии Александра Вучича.
Ирина Егорова 2025-03-04 15:04:42
© Фото: ParlamentSrbija, YouTube © Видео: ParlamentSrbija, YouTube

Сербские оппозиционеры попытались сорвать первую весеннюю сессию парламента - они устроили драку, зажгли фаеры и дымовые шашки. Помещение быстро заволокло дымом, депутаты достали платки и зонты, а затем продолжили заседание.

Конфликт начался из-за утверждения повестки дня, в том числе о вотуме доверия спикеру Ане Брнабич. Также стычку с политическими оппонентами спровоцировали действия депутата от партии «Лево-зеленый фронт» Радомира Лазовича - он отправился выступать вне своей очереди, пишет агентство Tanjug. Охрана не смогла его остановить.

Оппозиционеры также развернули транспарант с призывом к свержению президента Сербии Александра Вучича. В ответ депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии развернули государственные флаги страны.

Протестующие оппозиционеры в Сербии требуют публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где при обрушении козырька 1 ноября 2024 года погибли 15 человек, а также расследования и уголовной ответственности для причастных к трагедии лиц. В сторону властей посыпались обвинения в коррупции, из-за которой на строительных работах экономили. Кроме того, демонстранты требуют освободить от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста.

С того дня страну охватила волна протестов. По словам президента Сербии Александра Вучича, это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить страну. 

#Сербия #Драка #оппозиция #депутаты #Парламент #фаеры #дымовые шашки
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