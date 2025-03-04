Три депутата получили травмы после потасовки в парламенте Сербии

В ходе драки с дымовыми шашками в парламенте Сербии три депутата Народной скупщины (однопалатный парламент) получили ранения. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, вторая раненая находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила Kurir со ссылкой на председателя парламента Ану Брнабич.

В депутата Ясмину Обрадович попала светошумовая граната, после чего она перенесла инсульт - ее состояние оценивается как тяжелое. Президент страны Вучич навестил ее в больнице. Парламентария Жасмину Каранак забрызгали из перцового баллончика и ударили по голове бутылкой. Третьего депутата Соню Илич, которая находится на восьмом месяце беременности, госпитализировали - за жизнь матери и ребенка борются врачи.

Напомним, что стычка между законодателями от оппозиционных партий и правящим большинством произошла на первой весенней сессии парламента. Оппозиция попыталась сорвать заседание, запустив дымовые шашки и фаеры.