МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулин назвал потасовку в парламенте Сербии попыткой госпереворота

Вице-премьер страны заявил, что политический кризис достиг своего пика.
Сергей Лебедев 2025-03-05 13:34:21
© Фото: Henadz Zhinkov, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Находящиеся под западным влиянием депутаты пытались захватить контроль над парламентом Сербии и, по сути, совершить государственный переворот. Об этом в интервью «Звезде» заявил вице-премьер страны Александр Вулин, комментируя потасовку в Народной скупщине. По его словам, вчера политический кризис достиг своего пика.

«Пронатовские партии, находящиеся под контролем и большим влиянием западных служб, при помощи насилия пытались захватить контроль над сербским парламентом и тем самым, по сути, совершить государственный переворот», - сказал политик.

Александр Вулин отметил, что организаторам потасовки не удалось достичь намеченного результата.

«Мы не робкие люди и не отступаем перед насилием, не отступаем от цели. Мы не позволили себе мешать и продолжали заседание. Плохо, что в мире распространился образ Сербии как нестабильной страны, находящейся в состоянии кризиса и анархии», - добавил он.

Напомним, во вторник в сербском парламенте произошли беспорядки. Депутаты жгли фаеры, бросали дымовые шашки и обливали друг друга водой. В результате три человека получили травмы.

Потасовку начали представители оппозиции. Они требуют отставки президента Александра Вучича.

#Сербия #беспорядки #Переворот #Белград #Парламент #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 