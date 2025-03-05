Вулин назвал потасовку в парламенте Сербии попыткой госпереворота

Находящиеся под западным влиянием депутаты пытались захватить контроль над парламентом Сербии и, по сути, совершить государственный переворот. Об этом в интервью «Звезде» заявил вице-премьер страны Александр Вулин, комментируя потасовку в Народной скупщине. По его словам, вчера политический кризис достиг своего пика.

«Пронатовские партии, находящиеся под контролем и большим влиянием западных служб, при помощи насилия пытались захватить контроль над сербским парламентом и тем самым, по сути, совершить государственный переворот», - сказал политик.

Александр Вулин отметил, что организаторам потасовки не удалось достичь намеченного результата.

«Мы не робкие люди и не отступаем перед насилием, не отступаем от цели. Мы не позволили себе мешать и продолжали заседание. Плохо, что в мире распространился образ Сербии как нестабильной страны, находящейся в состоянии кризиса и анархии», - добавил он.

Напомним, во вторник в сербском парламенте произошли беспорядки. Депутаты жгли фаеры, бросали дымовые шашки и обливали друг друга водой. В результате три человека получили травмы.

Потасовку начали представители оппозиции. Они требуют отставки президента Александра Вучича.