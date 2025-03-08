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Politico: ЕС не заменит США в вопросе обмена разведданными с Киевом

Ранее сообщалось, что США перестали делиться с киевским режимом данными разведки и запретили это делать Великобритании и союзникам в Европе.
Ян Брацкий 2025-03-08 19:43:11
© Фото: Sina Schuldt dpa Global Look Press

Европейские союзники Украины вряд ли смогут заменить США в вопросе предоставления данных разведки Украине. 

«Союзники Украины в Европе стремительно пытаются заполнить пустоту, оставленную решением администрации Трампа приостановить обмен разведданными с Киевом. Это будет непросто. Я не уверен, что европейские страны действительно могут заполнить эту брешь», - приводит Politico слова неназванного европейского чиновника.

По мнению издания, даже такие тяжеловесы в контексте возможностей разведки, как Великобритания, Франция и Германия не сопоставимы по масштабу и возможностям с американской разведкой.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Киевом разведданными и запретили делать это своим европейским союзникам.

Позже в космической разведке США подтвердили временную приостановку доступа Украины к коммерческим спутниковым снимкам.

ВСУ активно использовали спутниковую группировку для корректировки ударов артиллерии и определения приоритетных целей для беспилотников. Решение Штатов на Украине сочли предательством.

#разведка #Украина #сша #Европа #ВСУ
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