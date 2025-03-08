Украина в военном плане оказалась отброшена в XX век после отключения доступа к спутниковым снимкам. В нынешних условиях националисты больше не могут вести успешные боевые действия, так как они остались «одноглазыми». Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«У Украины нет своей космической программы. Она не запускала космические корабли, спутники. Поэтому, сегмент разведки и поддержки военных действий с помощью спутников, включая навигацию, отсутствует. В условиях активного конфликта это означает, что боец остался "одноглазым"», - говорит собеседник.

Эксперт отметил, что невозможно вести современные боевые действия без спутников, так как с их помощью в том числе наводят дальнобойные ракеты.

«Украина отстала от современных боевых действий лет на 80. Вести успешные военные действия в таких условиях невозможно. Это однозначно скажется на том, как Украина будет сдерживать свои позиции и наступать. Нехватка бойцов и спутниковой информации - это фактически приговор для ВСУ», - добавил Роман Ромачев.

Напомним, ранее стало известно, что Украине запретили доступ к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам. Также до этого Соединенные Штаты прекратили делиться разведданными с киевским режимом.