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Эксперт: без данных со спутников ВСУ остались «одноглазыми»

Роман Ромачев отметил, что Украина в военном плане оказалась отброшена в XX век.
Сергей Лебедев 2025-03-08 12:58:36
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

Украина в военном плане оказалась отброшена в XX век после отключения доступа к спутниковым снимкам. В нынешних условиях националисты больше не могут вести успешные боевые действия, так как они остались «одноглазыми». Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«У Украины нет своей космической программы. Она не запускала космические корабли, спутники. Поэтому, сегмент разведки и поддержки военных действий с помощью спутников, включая навигацию, отсутствует. В условиях активного конфликта это означает, что боец остался "одноглазым"», - говорит собеседник.

Эксперт отметил, что невозможно вести современные боевые действия без спутников, так как с их помощью в том числе наводят дальнобойные ракеты.

«Украина отстала от современных боевых действий лет на 80. Вести успешные военные действия в таких условиях невозможно. Это однозначно скажется на том, как Украина будет сдерживать свои позиции и наступать. Нехватка бойцов и спутниковой информации - это фактически приговор для ВСУ», - добавил Роман Ромачев.

Напомним, ранее стало известно, что Украине запретили доступ к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам. Также до этого Соединенные Штаты прекратили делиться разведданными с киевским режимом.

#разведка #Украина #сша #спутник #наш эксклюзив #Роман Ромачев
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