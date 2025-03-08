WP: в США подтвердили отключение Украине доступа к спутниковым снимкам

Космическая разведка США временно приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам. Об этом сообщает The Washington Post.

«США временно приостановили предоставление Украине спутниковых снимков, что стало новым ударом по Киеву со стороны администрации Трампа, которая заморозила поставки оружия и обмен разведывательными данными», - говорится в сообщении.

По данным газеты, партнеры и союзники США получают доступ к снимкам земной поверхности через систему Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Отмечается, что ВСУ активно использовали эту систему для корректировки ударов артиллерии и определения новых приоритетных целей БПЛА.

Как пишет издание, отключение Украины от GEGD сразу же ощутили на себе боевики ВСУ. Они назвали решение Соединенных Штатов предательством.

Ранее сообщалось, что США без предупреждения прекратили делиться с Украиной разведданными.