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SpaceX потеряли связь со Starship во время восьмого тестового полета

Ступень ракеты сверхтяжелого класса Super Heavy вернулась на стартовую площадку.
Владимир Рубанов 2025-03-07 03:51:54
© Фото: Х/SpaceX © Видео: Х/SpaceX

Представитель SpaceX сообщил о потере космического корабля Starship в ходе тестового полета, сообщает РИА Новости. Восьмой запуск состоялся в 20:34 по московскому времени с космодрома Starbase в Техасе.

«Мы успешно запустили и захватили ракету, но потеряли связь и телеметрию с корабля», - сказал представитель SpaceX в ходе прямой трансляции.

Ступень ракеты сверхтяжелого класса Super Heavy вернулась на стартовую площадку. Ее поймало устройство, которое называется Mechanzila.

Это уже вторая потеря Starship подряд. Предыдущий седьмой запуск также закончился неудачно 17 января.

Первый испытательный запуск корабля состоялся в апреле 2023 года. Через несколько минут после старта он разрушился. Успешными признаны три испытания, в том числе с приводнением в Индийском океане.

Ранее сообщалось, что основанная Илоном Маском SpaceX планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Дональда Трампа.

#космос #испытания #сша #SpaceX #космический корабль #Starship
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