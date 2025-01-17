Маск предположил, что седьмое крушение Starship произошло из-за утечки

Миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск сообщил об очередной неудавшейся попытке запуска многоразового космического корабля Starship.

По его версии, причиной могла стать утечка кислорода или топлива. После этого произошло крушение Starship на девятой минуте тестового запуска. О произошедшем Маск сообщил в своей социальной сети Х.com.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля», - написал он о неудавшемся седьмом испытании корабля.

Маск пояснил, что утечка топлива или кислорода оказалась довольно большой, что создало давление, которое не выдержало вентиляционное отверстие.

Бизнесмен пообещал, что инженеры компании учтут в разработке эту поломку и введут двойную проверку на утечки. Также Starship оборудуют системой пожаротушения, а заодно попробуют увеличить площадь вентиляционного отверстия.

Следующий тестовый запуск космического корабля состоится в срок, несмотря на аварию, переносов не будет, заверил Илон Маск. Прежде сообщалось, что при запуске SpaceX потеряла прототип Starship.

Несмотря на многочисленные промахи в запуске космического корабля, у Space X бывали и удачи. В октябре 2024 года она впервые успешно посадила первую ступень ракеты на стартовый комплекс в Техасе.