Ракета Starship успешно приводнилась после шестого тестового полета

Корабль Starship успешно приводнился после проведения шестого тестового полета в Мексиканском заливе. Информация следует из трансляции копании X.

Во вторник, 19 ноября, принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила старт ракеты-носителя с прототипом космического корабля. За запуском также наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

Запуск осуществили со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика, штат Техас. В компании не уточнили, почему выбрали именно эту площадку для посадки ракеты-носителя.

Напомним, что Маск заявлял о том, что рассчитывает осуществить беспилотный полет на Марс в ближайшие четыре года. В компании также заявляли о планах увеличить число запусков ракет в период президентства Трампа.