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Ракета Starship успешно приводнилась после шестого тестового полета

Ускоритель посадили в Мексиканском заливе. Не уточняется, почему именно в этом районе провели приводнение.
Глеб Владовский 2024-11-20 02:09:45
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Корабль Starship успешно приводнился после проведения шестого тестового полета в Мексиканском заливе. Информация следует из трансляции копании X.

Во вторник, 19 ноября, принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила старт ракеты-носителя с прототипом космического корабля. За запуском также наблюдал избранный президент США Дональд Трамп.

Запуск осуществили со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика, штат Техас. В компании не уточнили, почему выбрали именно эту площадку для посадки ракеты-носителя.

Напомним, что Маск заявлял о том, что рассчитывает осуществить беспилотный полет на Марс в ближайшие четыре года. В компании также заявляли о планах увеличить число запусков ракет в период президентства Трампа.

#сша #илон маск #SpaceX #Запуск ракет #корабль Starship
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